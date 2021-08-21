Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çalışmalarını yürütmek üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Güzergahında bulunan NATO Yolu Caddesi üzerinde aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf da çektirdi. Çocuklara oyuncak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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