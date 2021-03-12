Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz."
12.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:13
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız