Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz."
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz."

12.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:13
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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