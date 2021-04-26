Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir.

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir.