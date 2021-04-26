Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir.
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir. Yeme içme yerlerinde paket servislere ara verilecek, şartları uyan yerler bu hizmete devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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