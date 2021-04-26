Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir.
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir. Yeme içme yerlerinde paket servislere ara verilecek, şartları uyan yerler bu hizmete devam edecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı