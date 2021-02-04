Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi"
04.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:50
Son dakika gündem haberi: YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi."
Kaynak: Anadolu Ajansı