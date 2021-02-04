Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi"
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi"

04.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:50

Son dakika gündem haberi: YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Üniversitelerde) Kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Üniversitelerde) Kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Üniversitelerde) Kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Üniversitelerde) Kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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