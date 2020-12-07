Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi

07.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:43

Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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