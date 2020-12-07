Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi

Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.