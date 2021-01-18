Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz."

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz.