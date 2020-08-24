Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren,...
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığında heyecanla neticeyi bekleyen, darbeciler yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır.
24.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığında heyecanla neticeyi bekleyen, darbeciler yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır."
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Kaynak: AA