Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

16.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'yı bölgede istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak gördüğünü belirterek, "Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'yı bölgede istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak gördüğünü belirterek, "Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vahdettin Köşkü'ndeki heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'den komşusu, stratejik ortak ve dost ülke Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelenskiy'i, Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zelenskiy'nin kendisine Ukrayna Devlet Nişanı takdim etmesinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, bugün gerek ikili gerekse heyetler arası ardından ise dar kapsamlı yaptıkları görüşmelerle Türkiye-Ukrayna arasında önemli adımları, atılan imzayla da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın başlamadan hemen önce şubat ayında Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin 8. toplantısı vesilesiyle Kiev'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Arayı fazla açmadan Sayın Zelenskiy ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki güçlü irademizin bir tezahürüdür. Az önce imzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır. Bugün değerli dostum ile önce ikili, bilahare heyetler arası yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizin gündemindeki konuları etraflıca ele aldık. İş birliğimiz savunma sanayinden eğitim iş birliğine, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi de teyit ettik. Malum Kiev'i ziyaretimizde de ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Bu doğrultuda serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirmek hususunda Sayın Zelenskiy'i ile hemfikiriz. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimimiz kapsamında aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor."

"Salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizde belirttiğim gibi, salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız." diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerimizde güvenlik alanındaki iş birliğimizi güçlendirme ve suçluların karşılıklı iadeleri yönünde atılabilecek ilave adımları da ele aldık. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eş güdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteğimiz devam edecektir."

Erdoğan, soydaşları için konut inşası projesi ve Kiev'de cami inşası projesi kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü aktararak, bugün bu çalışmalarla ilgili son durumu değerlendirdiklerini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendilerine Ukrayna'nın doğusundaki güncel durumu da aktardığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada 27 Temmuz'dan bu yana sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına biz de elimizden gelen desteği göstermeye hazırız. Bu süreçte başkanlığı iki dönemdir büyükelçilerimizce yürütülen AGİT Özel Gözlem Misyonuna desteğimiz aynı şekilde devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, SUBÜ Ziraat Fakültesi açılışında konuştu Açıklaması - HaberDışişleri Bakanlığından AB Zirvesi kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine yönelik açıklama Açıklaması - Haberİstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi Mecliste (4) - Haberİstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi Meclis'te (2) - Haberİstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi Meclis'te (3) - HaberSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın egemenliğinin Kırım dahil toprak bütünlüğünü hep destekledik destekleyeceğiz." - HaberSon dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadelede Türkiye Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız." - HaberSon Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti - HaberlerTelefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi - HaberSon dakika haberi | CHP'li Tanal: "Enis Berberoğlu milletvekilliğini yeniden kazanmalı" - HaberSon dakika: MHP'den Hatay'daki yangın sonrası fidan kampanyası - HaberSon dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi - HaberÜnlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım - HaberHDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Mustafa Şentop Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yekta Kopan Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 19:44:24. #1.15#
title