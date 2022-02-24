Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel