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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Zelenski görüşmesinde Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı. - ANKARA

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