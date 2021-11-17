Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Zelenski görüşmesinde Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet