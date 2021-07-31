Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık"

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Marmaris'teki orman yangınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüs üzerinden halka hitap etmesi MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti (1)Erdoğan: "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık.

Marmaris'teki orman yangınları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüs üzerinden halka hitap etmesi MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti

(1)

Erdoğan: "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna'dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu Açıklaması
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