Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık"
Bir son dakika haberine göre Marmaris'teki orman yangınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüs üzerinden halka hitap etmesi MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti (1)Erdoğan: "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık.
Marmaris'teki orman yangınları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüs üzerinden halka hitap etmesi MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti
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Erdoğan: "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna'dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan