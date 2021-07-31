Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık"

Bir son dakika haberine göre Marmaris'teki orman yangınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüs üzerinden halka hitap etmesi MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti (1)Erdoğan: "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık.