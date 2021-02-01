Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz"

01.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:01

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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