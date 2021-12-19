Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum.
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatırlayın 6 sıfırı attığımız zaman karşı çıkanlar, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyen köşe yazarları şimdi yine aynı...
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AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
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