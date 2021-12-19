Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum.

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AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri

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