Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler"

01.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:50

Son dakika haberi: AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı.

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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