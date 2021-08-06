Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi belli yerlerden yönetmek suretiyle, dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi belli yerlerden yönetmek suretiyle, dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası gayreti içerisinde olanlar var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi belli yerlerden yönetmek suretiyle, dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası gayreti içerisinde olanlar var." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı