Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi belli yerlerden yönetmek suretiyle, dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi belli yerlerden yönetmek suretiyle, dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi belli yerlerden yönetmek suretiyle, dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi belli yerlerden yönetmek suretiyle, dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası gayreti içerisinde olanlar var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi belli yerlerden yönetmek suretiyle, dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası gayreti içerisinde olanlar var." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi belli yerlerden yönetmek suretiyle, dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme... - Haberler
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