Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar,...
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır.
26.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır."
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Kaynak: AA