Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
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Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti.

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Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk Vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra Milli takım içinde ter dökecek.

Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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