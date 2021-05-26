Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi) Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi) Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi) Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü