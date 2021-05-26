Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi) Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla...
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi) Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla...

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi) Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi) Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi) Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi) Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla... - Haberler
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