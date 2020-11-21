Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz."

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz."