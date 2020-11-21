Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz."
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz."

21.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:16
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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