Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı"
Son dakika haberleri: Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.
Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.
(3)
Erdoğan: "Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı."
Kaynak: Anadolu Ajansı