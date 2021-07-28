Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

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Erdoğan: "Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Erdoğan: 'Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı.'
Erdoğan: "Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı."
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