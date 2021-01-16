Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz."
16.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:24
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç