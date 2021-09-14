Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor.'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Uğur İbrahim Altay
Magazin Gökhan Çıra Kaan Yıldırım Vildan Atasever Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:56:52. #1.17#