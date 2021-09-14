Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor."