Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız." - ANKARA

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