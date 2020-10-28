Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır."
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır."

28.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:03
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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