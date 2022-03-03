Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de... - Haberler

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de...

AA, Barış Gündoğan - Politika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de biziz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de biziz."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Haberler

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