Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de...
AA, Barış Gündoğan - Politika
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de biziz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de biziz."
AA / Barış Gündoğan - Politika