Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu... - Haberler

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu...

AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Haberler

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