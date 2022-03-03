Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu...
AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel