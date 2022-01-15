Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Türkiye ekonomi modeli' diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi görülmeye başladı"

Son dakika haber... Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

AYDIN (AA) - Toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar, bunu yakalayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla 'Türkiye ekonomi modeli' diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi görülmeye başladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."