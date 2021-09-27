Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.' - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

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Haber: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.' - Haberler
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