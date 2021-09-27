Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir."
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var