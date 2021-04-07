Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir.