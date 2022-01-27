Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçemizi korumak için verdiğimiz mücadele milli mücadeledir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele esasında bir milli mücadeledir. Bir beka mücadelesidir. İnşallah diğer mücadelelerimiz gibi dilimizi koruma gayretinizi de başarıyla neticelendireceğiz. Bu konuda takip edeceğimiz yol Yunus Emre'nin yoludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen, ' Yunus Emre Yılı, Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'ne katıldı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sebebiyle ödül törenine gecikerek geldiğini belirten Erdoğan, "Hakkınızı helal edin" dedi. Geçen seneyi vefatının 700'üncü yılı münasebetiyle Yunus Emre ve Türk Dili yılı olarak ilan ettiklerini belirten Erdoğan, "Bu kapsamda, medyada Türkçe'nin doğru kullanımını teşvik etmek için düzenlenen ödül töreni vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Arı, duru, tertemiz Türkçe'nin temsilcisi Yunus Emre'yi gündeme getirdikleri için Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türk Dili Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü yönetimlerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törende RTÜK Başkanı Şahin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum tarihi olan 1954 yapımı bir radyo hediye etti. Bakan Ersoy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunus Emre'nin hayatını ve şiirlerini konu alan 'Aşkın Dili Yunus Emre' adlı eserin 9 farklı dildeki kitaplarını hediye etti.