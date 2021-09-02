Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRK EKONOMİSİ EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİ OLDU
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Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRK EKONOMİSİ EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, subay ve astsubayların mezuniyeti için düzenlenen törende konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, subay ve astsubayların mezuniyeti için düzenlenen törende konuştu. Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, dün olduğu gibi bugün de tüm sorumluluk alanlarında görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirtti. Soylu, terörle mücadeleden asayişin teminine, uyuşturucuyla mücadeleden kaçak göçü engellemeye kadar tüm görevlerinde yüzlerini ak eden kurumların, deprem, orman yangını ve sel afetlerinde ortaya koydukları gayret, disiplin ve tecrübelerini yakından görmenin ve onlarla aynı yemeği paylaşmanın kendileri için onur nişanesi olduğunu dile getirdi. Milletin huzuru, güveni ve birliği için teröristlere aman vermeyeceklerine de işaret eden Soylu, ülkede artık terör örgütlerinin cirit attığı, milletin canını acıttığı günlerin çok uzakta kaldığını söyledi.

ORGENERAL ÇETİN: MEZUN OLAN ASKERLER GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA YAPACAK DONANIMDA

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, eğitimlerini tamamlayan subay ve astsubayları tebrik ettiği konuşmasında, Jandarma teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın diğer komutanlıklarla birlikte terör ve iş birlikçilerine karşı kararlılık ruhuyla görevlerine devam edeceğini, mezun olan askerlerin görevlerini başarıyla yapacak donanıma sahip olduğunu vurguladı.

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Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRK EKONOMİSİ EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİ OLDU
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRK EKONOMİSİ EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİ OLDU
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRK EKONOMİSİ EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİ OLDU
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRK EKONOMİSİ EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRK EKONOMİSİ EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİ OLDU - Haberler
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