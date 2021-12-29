Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum
Son dakika politika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz TBMM'ye sunuldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu belirterek, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."
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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri