Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı alana gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlileri selamlaması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'nin konuşması Rize Valisi Kemal Çeber'in konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve...
15.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı alana gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlileri selamlaması
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'nin konuşması
Rize Valisi Kemal Çeber'in konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış törenine katıldı. (1)
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Kaynak: AA