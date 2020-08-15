Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı alana gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlileri selamlaması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'nin konuşması Rize Valisi Kemal Çeber'in konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı alana gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlileri selamlaması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'nin konuşması Rize Valisi Kemal Çeber'in konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış törenine katıldı. (1) Kaynak: AA