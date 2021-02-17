Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz."

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz.