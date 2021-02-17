Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz."
17.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:54
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü