Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporculara bir araya geldi: (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023'e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023'e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya gelen Erdoğan, attıkları adımlarla spora ve sporcuya yönelik bakış açısını değiştirdiklerini, 81 ilin tamamında kurdukları tesislerle spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Türkiye'deki toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 3915'e yükselttiklerini, sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydıklarını anlatan Erdoğan, "Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 56'ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarının sayısını 46'dan 104'ü portatif olmak üzere 279'a, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e getirdik. Altyapımıza verdiğimiz önemin neticesinde, lisanslı sporcumuz 278 binden 10 milyon 376 bine, faal sporcu sayımız ise 206 binden 1 milyon 653 bine çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı 3 kattan fazla artarak 19 yıl önce 6 bin 35 iken bugün 19 bine yükseldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetenekli sporcuları uluslararası müsabakalara hazırlamak üzere Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerini hizmete açtıklarını, okullarda yürüttükleri yetenek taramasıyla çok erken yaşlarda kabiliyetli çocukların tespit edilerek, Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırdıklarını anlattı. Erdoğan, "Sporcu eğitim merkezlerimiz, spordaki başarılarımızı kalıcı kılmak için hayata geçirdiğimiz en önemli yatırımlardan birisidir. 46 ilimizdeki sporcu eğitim merkezlerimizde bugün 1061 gündüzlü, 610 yatılı olmak üzere toplam 1671 sporcumuz bulunmaktadır. Milli sporcu bursu programımız sayesinde sporcularımızın eğitimleri ile spor hayatları arasında tercih yapmaya zorlayan şartları ortadan kaldırıyoruz. Sporcu bursluluk kapsamını ortaokul ve liselere genişleterek ortaöğretimde de milli sporcularımıza destek veriyoruz." diye konuştu.

"Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarımızı şimdiden başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporda son 19 yılda kat edilen bu mesafeyi önemsediklerini ancak yeterli görmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2023'e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Spor Bakanlığımız ve federasyonlarımızla Tokyo 2020 Olimpiyatlarını değerlendirecek, güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Özellikle arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz spor branşlarına daha fazla ağırlık vereceğiz. Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo'da 2016 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına diğer alanlar gibi sporda da hedeflerine çok yaklaşmış bir ülke olarak gitmekte kararlıyız. Milletimiz ve istikbalimiz adına vereceğimiz bu kutlu mücadelede sizlerin de hedeflerimize odaklanarak çalışmalarımıza başlayacağımızı inanıyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun diyorum."

Konuşmasının sonunda nisan ayında yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı karatecilerden olan Esat Delihasan, 12 yıllık federasyon başkanlığı döneminde Türk karatesinin gelişmesine, bugünkü seviyelerine ulaşmasına çok büyük katkı sunmuştur. Nitekim Ümit Genç Karate Milli Takımımız, Finlandiya'da düzenlenen 48'inci Avrupa Şampiyonası'nda 9 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 1936'dan beri Türkiye'nin katıldığı tüm olimpiyatlarda milletin gönlünde silinmeyecek izler bırakan efsanevi sporcuların her birini de şükranla yad ettiğini, vefat eden sporculara rahmet dilediğini belirterek "Ülkemize yaşattığınız gurur için sizlere tekrar teşekkür ediyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum." dedi.

Yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile milli sporcuların aileleri ve antrenörleri de yer aldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş