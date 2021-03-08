Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız."
08.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:34
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl