Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız."
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız."

08.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:34
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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