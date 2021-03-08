Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız."

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız."