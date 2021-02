Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal şu teröristlere bir gün 'terörist' de. Diyemiyor, niye? Onlarla ortak. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Ordu ve Şanlıurfa il kongrelerine de canlı bağlanan Erdoğan, "Bugünkü il kongrelerimizle birlikte 72 il kongremizi tamamlamış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta kalan illerimizin kongresini de yaparak 24 Şubat'ta İstanbul İl kongresiyle bu işi hitama erdireceğiz. Ardından da tüm AK Parti kadroları olarak mart sonunda gerçekleştireceğimiz 7'nci olağan büyük kongremize yoğunlaşacağız. Koronavirüs sebebiyle kongrelerimizi arzu ettiğimiz şekilde yapamasak da coşkumuz da görüldüğü gibi hiçbir eksiğimiz yaşanmıyor" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR'İnsanların sağlığını riske atmadan tedbirlere uyarak kongreleri birer demokrasi şölenine çevirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Kongrelerimizde bir kez daha görüldü ki AK Parti Türkiye'nin en dinamik, en kuşatıcı, 11 milyonu aşan üyesiyle ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir. AK Parti, milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini en sağlam en güçlü şekilde muhafaza eden siyasi partidir. Hal böyleyken kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum. FETÖ taktikleriyle önünü arkasını kırpıp kuşa çevirdikleri görüntüler üzerinden bizim şu coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyorlar. Mızrak çuvala sığmaz, hakikat güneşi balçıkla kapanmaz. Nitekim bunların da sabah söyledikleri yalanlar daha akşam olmadan tek tek ellerinde patlıyor. Her seferinde iftiranın dozunu biraz daha artırsalar da milletimizin şahsımıza ve partimize yönelik teveccühünün önüne geçemiyorlar. AK Parti'de siyaset yapmak isteyen, AK Parti çatısı altında ülkeye hizmet etmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Aynı şekilde birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Cumhur İttifakı da maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her geçen gün daha da güçleniyor" diye konuştu.'TERBİYESİZ HERİF, SEN NE YÜZSÜZSÜN?'Erdoğan, gençlerin heyecanı ve ak saçlıların tecrübesinden ilham alarak mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Biz bu yolda gözlerini kırpmadan şehadete koşan yiğitlerin fedakarlığıyla yürüyoruz. Biz bu yolda dağları teröristleri dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimiz ile ilgili olarak 'bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır 'diyor. ya sen ne yüzsüzsün. Sende yüz var mı? Sen nasıl oluyor da 5 yıldır, 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bize 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum, İçişleri Bakanımı gönderiyorum seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin ve utanmadan sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz teröristlere karşı Gara'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret" ifadesini kullandı.'TERÖRİSTE 'TERÖRİST' DİYEMİYOR, ONLARLA ORTAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yolda 'ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim' diyen şehit babalarının asaletiyle, gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatanların samimiyetiyle, 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınların dirayetiyle yürüdüklerini ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla beraber Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek korkak bir adamsın. Gönüller kazanmak gayesiyle çıktığımız bu kutlu yolda şehitlerimizden ilham alarak yürüyoruz, yürüyeceğiz ve bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz mezar. Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açanlara inat vakarımızdan ve onurumuzdan taviz vermedik, vermiyoruz. Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için milletimizle birlikte yürütüyoruz. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal şu teröristlere bir gün 'terörist' de. Diyemiyor, diyemez. Niye? Onlarla ortak. Ama bak biz gümbür gümbür üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz. PKK'nın Suriye uzantısını 'terör örgütü olarak görmüyorum' diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez. Mazlumların alçakça katledildiği 6-8 Ekim olaylarının faillerini yargıdan kaçırmak için Silivri önünde milletvekillerini bir bir sıraya dikenler bize vicdandan söz edemez. Biz siyaseti başkaları gibi ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil, can borcumuz olan aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz."'TERÖRİSTLER VE DESTEKÇİLERİ KARŞISINDA BAŞ EĞMEYİZ'Bu uğurda gerektiğinde kendi istikballerini ve canlarını ortaya koymaktan da çekinmediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Her karışında bir şehidin yattığı bu cennet vatanı canımız pahasına FETÖ'cü hainlere de, PKK'lı katillere de, DEAŞ'lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bu yola tam bağımsız Türkiye idealiyle çıktık. Biz bu yola bölgesinde ve dünyada lider ülke hedefiyle çıktık. Bugünlere birilerinin ihsanıyla değil, DEAŞ'ından PKK'sına FETÖ'sünden DHKP-C'sine kadar nice katil sürüleriyle mücadele ederek geldik. ya sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C'lileri temizle ey Kılçdaroğlu, sen önce onları temizle. Bunların da sana bütün her şeyini ortaya çıkarak önüne koyacağız merak etme. Manşetlerle çarpıştık, devletin içine çöreklenmiş çetelerle çarpıştık. Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına kadar nice provokasyona, 15 Temmuz gecesi tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuduk. Ama hamdolsun milletin emanetini yere düşürmedik. Milletimizin teveccühünü hiçbir zaman boşa çıkarmadık. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz."'KABİNEDE ALDIĞIMIZ KARARLARI AÇIKLAYACAĞIZ'Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhan Kuzu ve Kadir Topbaş'ı anan Erdoğan, "Salgın şartlarının insanımızı çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını biliyoruz. Devlet olarak salgının ilk günlerinden itibaren yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Şu anda aşılamada 5 milyon 200 bindeyiz ve yoğun bir şekilde bu aşılama kampanyamız devam ediyor. Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların esnafımız, işçimiz, işverenimiz, çalışanlarımız üzerinde oluşturduğu yükü en aza indirebilmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine aynı şekilde Kabine toplantımızda yapacağımız çalışmalarla Millete Sesleniş'te aldığımız kararları açıklayacağız" dedi.'KARŞI ÇIKANLAR SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?'Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde 'AK Parti'nin hangi hayırlı hizmetine taş koyduk?' diye sorduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bak hatırlatayım sana. Biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde, engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Hatta üniversitelerde başörtüsü yasağı kalkmasın diye AYM'ye başvuran bizzat sen değil miydin? Meslek liseleri ve imam hatiplere yönelik katsayı zulmüne sahip çıkanlar siz değil miydiniz? Daha bir yıl öncesine kadar şehir hastanelerini kötüleyenler siz değil miydiniz? Avrasya Tüneli'ne, asrın projesi Marmaray'a, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi Köprüsü'ne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Ankara'da kendisinin de hep kullandığı Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olmadık iftiralar atanlar siz değil miydiniz Bay Kemal, yattın kalktın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile uğraştın. Danıştay'ın kararı ortada olduğu halde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile uğraştın. Gezi Olayları sırasında vandallarla beraber İstanbul'u, Ankara'yı ateşe verenler, belediye otobüslerini yakanlar siz değil miydiniz? Arsızlıktan kızarmayan yüzleri, nasır tutmuş kalpleriyle onlar unutsalar da bu millet CHP'nin takoz siyasetini gayet iyi hatırlıyor, gayet iyi biliyor. CHP'nin yaptıklarını unutmadığı için de milletimiz emaneti bunlara asla teslim etmedi, etmiyor. Muhalefet bu tükenmişliği AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim yükümüzü daha da ağırlaştırmaktadır. Biz günü kurtarmanın değil, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi geleceğe taşımanın gayretindeyiz. Bay Kemal kimi savunuyor? Şu anda Almanya'ya kaçmış olan Dündar'ı savunuyor ve onun arkasında duruyor. Kimi savunuyor, Selo'yu savunuyor ve bunların suçlu olmadığına adeta hükmediyor. Biz Türkiye'ye dair hedefleri, bu ülkeye dair hayalleri olan bir kadroyuz. Bizim teröristleri savunmak diye bir derdimiz olamaz. Bunun için hiçbir zaman gözümüzü ufuktan ayırmayacağız. Hedeflerimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz."'SİYASETİ SIRÇA KÖŞKLERDE DEĞİL, MİLLETİN ARASINDA YAPACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, meşrebi, mezhebi, siyasi görüşü, hayat tarzı ne olursa olsun, 83 milyonun tamamına mesaj ulaştırmaya gayret edeceklerinin altını çizerken, "Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil, milletin arasında milletimizle birlikte yapacağız. Kibri, gururu, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Sevincinde, tasasında, iyi ve kötü gününde bize oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımızın bugün olduğu gibi yanında olacağız. Gariplerin kapısını biz çalacağız, yetimin öksüzün başını biz okşayacağız. İhtiyaç sahibinin imdadına AK Parti kadroları olarak biz koşacağız. Milletle arasına mesafe koyan, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar ören, sokaktan pazardan çarşıdan uzaklaşan bir hareketin varacağı yer tarihin tozlu sayfalarıdır. Siyasi tarihimiz bunun sayısız örneğiyle doludur. AK Parti yaşadığı onca saldırıya, ihanete, operasyona rağmen halen dimdik ayaktaysa, bunun sebebi milletle kurduğu samimi gönül bağıdır. Bizi kuruluşumuzdan 15 ay sonra iktidara taşıyan 18 yıldır da iktidarda tutan güç aziz milletimizin geleceğini AK Parti'de görmesidir" dedi.

Daha sonra Ordu ve Şanlıurfa il kongrelerine canlı bağlanan Erdoğan, "Kongrelerimizi yaptık. Bundan sonrası 2023 seçimlerine çok daha güçlü bir şekilde yürüyüp 2023 seçimlerinden sandıkları patlatarak çıkmak olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı