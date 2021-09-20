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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

Son dakika dünya haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta TÜRKEN Vakfı Heyetini kabül etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta TÜRKEN Vakfı Heyetini kabül etti. Kabul sırasında konuşma yapan Erdoğan "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti;

"İnsan ömrünün en kıymetli hazinesi hayat mevsimlerinin bahar yılları olan gençlik aynı zamanda bireyin şahsiyet ve karakterinin teşekkül ettiği en kritik dönemdir. Gençlerine sırtına dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin ülkemize, milletimize ve elbette davamıza çok ağır faturaları olacaktır. Hükümetlerimiz döneminde yürüttüğümüz gençlerle ilgili çalışmalara bu hassasiyetle yaklaştık. Gençlerimizin kendilerini en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Devletimizin kurumlarının verdiği burs ve desteklerden vakıflarımızın teşvik edilmesine kadar her türlü imkanı kendilerine sunduk. Türken Vakfımızda yürüttüğü faaliyetlerle hem kendi gençlerimize hem de ülkemizin ve Türk Amerikan topluluğunun geleceğine yatırım yapıyor. Vakfımızın gerçekleştirdiği örnek faaliyetler çağımızın vebası olan İslam düşmanlığıyla mücadelede de önemli katkılar sağlıyor. Gençlik köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelik ön yargıların kırılmasına sizler yardımcı oluyorsunuz. İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz beş çalışacağız. Onlar bir faaliyet yapıyorsa biz on faaliyet yapacağız. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa biz yüzlercesine, binlercesine ulaşmaya gayret göstereceğiz. Ama bu hainlerin, bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz."

'BAŞINIZI ASLA YERE EĞMEYİN'

Gençlere seslenen Erdoğan "Sizler asla sıradan bir ülkenin sıradan evlatları değilsiniz. Hepinizde tarihiyle, birikimiyle, vicdanıyla, değerleriyle, mağdur ve mazlumlara sahip çıkmasıyla mağrur ve necip bir milletin evlatlarısınız. Atanız Sultan Alparslan'dır, Fatih'tir, Yavuz'dur, Sinan'dır, Barbaros'tur, Nene Hatun'dur, siz Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde daha nice büyük mücadeleler de destan yazan kahramanların mirasçılarısınız. İstikbali söz konusu olduğunda ölümü öldüren cesur bir milletin çocuklarısınız. 15 Temmuz gecesi milletimiz çıplak elleriyle tankları durdurarak, silahları susturarak tüm dünyaya özgürlük ve demokrasi dersi vermiştir. Başınızı asla yere eğmeyin. Özgüveninizi asla kaybetmeyin. Ümidinizi hiçbir zaman yitirmeyin. Karamsarlığa kesinlikle kapılmayın" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

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