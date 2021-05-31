Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişim, aşılamada kat edilen mesafeye göre...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişim, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.