Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz.