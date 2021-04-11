Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz."
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu