Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri