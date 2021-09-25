Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,... - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...

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Haber: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,... - Haberler
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