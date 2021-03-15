Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum."
15.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:04
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş