Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u tebrik etti Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yapılan seçim sonrası yeniden Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti. (Muhammet Mücahit Dereli/İHA) Kaynak: İHA