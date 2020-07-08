Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u tebrik etti
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.
08.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yapılan seçim sonrası yeniden Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA