Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği...
30.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:54
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz