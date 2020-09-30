Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz.