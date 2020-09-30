Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği...
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği...

30.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:54
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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