?Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
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?Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

23.01.2021 04:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 04:59
?Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul atandı. Boşalan Cezaişleri Genel Müdürlüğüne ise Ali Öztürkmen atandı. Milli Savunma Bakanlığı'nda açık bulunan Lojistik Genel Müdürlüğü'ne Veysel Uyar atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince uygulandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi görevden alınırken yerine ise Yunus Alkaç atandı. Verilen kararın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince uygulandığı belirtildi.

AYM ÜYELİĞİNE İRFAN FİDAN SEÇİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı'nda yer alan bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun aday göstediği üç adaydan biri olan Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karara göre ise, Danıştay üyeliğine Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan atandı. Söz konusu kararın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8'inci ve 9'uncu maddeleri gereğince verildiği belirtildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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