Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, KKTC'ye elektrik de gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'den su gelmesinin ardından elektriğin de gelmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bölgedeki elektrik soruna yönelik konuştu. Ülkede elektrik fiyatlarının yüksek olduğuna işaret eden Arıklı, "İnsanların elektrik faturalarını biraz daha aşağı indirebilmek için çalışma yapmamız gerekiyor" dedi. "Bunu yaparken, önünüzde iki alternatif var. Bir kablo ile elektrik, diğeri de güneş enerjisi sistemi" diyen Arıklı, "Bu ülkeye kablo ile elektriği getirmezseniz, güneş enerjisinden yeterince faydalanamayacaksınız. Güneş enerjisi, ucuz ve bedava enerjidir. Dünyanın en fazla güneş enerjisi alan KKTC'de güneş enerjisinden yeterince faydalanabilmek için mutlaka arz güvenliğinin sağlanması lazımdır. Bu arz güvenliği için de ana karaya bağlanmak gerekiyor. Malta bunun en güzel örneği ve Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs, güneş enerjisi potansiyelinden faydalanabilmek için İsrail ile enterkonnekte sisteme geçmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

KKTC hükümeti olarak Ankara'ya yaptıkları ziyarette konunun gündeme geldiğini kaydeden KKTC'li Bakan Erhan Arıklı, "İlgili muhatabımız olan Bakanla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı önünde bu konuları uzun uzun konuştuk ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konu ile özel olarak ilgilendiğini ve gerekli talimatı verdiğini, bunun arkasında olduğunu söyledi. Her ne pahasına olursa olsun kablo ile elektriği, bu ülkeye getireceğiz. Bu şekilde de güneş enerjisinden de faydalanma imkanımız olacak. İnsanlar elektrik faturalarını da bana göre bir iki yıl içerisinde çok daha az bir rakamla ödeme imkanına kavuşacak" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı