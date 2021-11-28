- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü

AŞKABAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşme gerçekleştirdi.