Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur."
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.'
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur." - Haberler
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