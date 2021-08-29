Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur."

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.