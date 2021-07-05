Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"nde konuştu: (2)

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedeflere daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te su kanunu hazırladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedeflere daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te su kanunu hazırladıklarını belirtti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Su hayattır" diyerek yürüttükleri çalışmalarla hem su israfını önlemeye, hem su kirliliğinin önüne geçmeye, hem de mevcut kaynaklardan azami derece istifade etmeye çalıştıklarını söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle su kaynaklarının giderek azaldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suyu, açık kanalet sistemleriyle kullanmanın yanlış olduğu inancındayız. Zira açık kanalet sisteminde malum yüzde 60-70'lere varan buharlaşmanın suyu ne derece israfa yönelik hale getirdiğini görüyoruz. Onun için de bundan sonraki süreçte daha çok açık kanalet değil, kapalı sistemle suyu kullanmanın gayreti içinde olacağız ve yatırımlarımızı da buna yönelik yapacağız."

Erdoğan, sosyal ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacının günden güne arttığını, su kaynaklarına ziraat, endüstri ve evsel atıkların karışmasıyla suların her geçen gün kirlendiğini, dünya genelinde 2025'e kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağının ifade edildiğini anlattı.

"Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark görmüyoruz"

Su kaynaklarının azalmasının Türkiye gibi kişi başına kullanılabilir su miktarı bakımından "su stresi çeken bir ülke" için çok ciddi riskler içerdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her geçen gün daha da kötüleşen bu tablo karşısında gereken adımları şimdiden atması şarttır. Daha önce de ifade ettiğim gibi suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 19 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Şehirlerimiz, içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye 81 İl İçme Suyu Eylem Planı hazırladık. Bu eylem planıyla illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planlamış durumdayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de içme suyu temini konusundaki en büyük sorunlardan birinin kayıp kaçak oranının yüksekliği olduğunu vurgulayarak, belediyelerin su kayıp kaçık oranını şu anki yüzde 38'ler seviyesinden yüzde 25'e düşürmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Mahalli idarelerin yeni su kaynağı araştırmadan daha ziyade, öncelikle mevcut şebekedeki su kayıplarını azaltmaları gerektiğini dile getiren Erdoğan, bu konuda tüm belediyelerin gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.

"Son 3 yılda, su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

Suyun medeniyetin mihenk taşı olduğunu bilerek su yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam 277 milyar liralık yatırımla, 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektirik santralini, 1457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz son 3 yılda, su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık, 152 baraj ve gölet, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu ve 402 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 1000 tesisi yine bu dönemde tamamladık. Son 19 yılda 262 adet tesisle 45 milyon kişiye ilave içme suyu sağladık. Yaptığımız tesislerle, su depolama kapasitemizi 177,2 milyar metreküpe yükselttik. Denizin içinden askıda borularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Ülkemizin yüz akı GAP projesinde 2002 yılına kadar 200 bin hektar arazi sulanırken yapılan yatırımlarla bu rakamı 571 bin hektara çıkardık. Hidroelektrik santral projelerinde kamu özel sektör iş birliği sayesinde devletin sırtından 60 milyar dolar tutarında bir yatırım yükünü kaldırdık. Böylece, ülkemizin 44 milyar kilovatsaatlik elektrik üretim kapasitesini 108 milyar kilovatsaate çıkardık. İklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle önemi giderek artan depolama yapılarına alternatif olarak, bu anlatacağım gerçekten çok çok önemli, 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023'e kadar tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz."

"Mecliste bir su kanunu hazırlıyoruz"

Sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri aldıklarını belirten Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Tüm bu adımları vakitlice atarak, geleceğimize daha bir güvenle bakmayı amaçlıyoruz. Hükümetimizin, 84 milyonun tüm fertlerinin huzuru, esenliği, refahı için yürüttüğü bu çalışmalara, belediyelerimizden farklı siyasi partilere kadar herkesin gereken desteği vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açılışı yapılan eserlerin şehirlere hayırlı olmasını dileyerek tesislerin Türkiye'ye kazandırılmasında katkısı olan tüm kurumları tebrik etti.

Konuşmaların ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına suyun gücünü ve önemini anlatan bir tablo takdim etti.

Erdoğan, dana sonra tesislerin açılış ve kurdele kesim törenlerine canlı bağlantıyla katıldı.

İlk olarak Kırıkkale Sulakyurt Barajı'nın açılışını yapan Erdoğan, buradaki açılışta "Evet hep söyledik ya, su akar Türk yapar ve yapıyoruz." dedi.

Daha sonra Çankırı Merkez Dereçatı Barajı'nın açılışına bağlanan Erdoğan, "7 bin dekar araziyi sulayacak. İnşallah bereketli geleceğe vesile olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü olarak Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi'nin açılış törenine bağlanarak, "Ankara'nın yarısının su ihtiyacını burası sağlayacak' deniliyor. İnşallah hayırlı olur. Bu demektir ki inşallah Ankara susuzluğu yaşamayacak." ifadelerini kullandı.

Canlı bağlantılardan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve protokol üyelerinin katılımıyla salonda kurdele kesimi yapıldı.

Erdoğan, "Makaslar ve kurdele bugünün hatırasına hepimizde kalıyor." diye konuştu.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı