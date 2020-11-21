Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

21.11.2020 00:33 | Son Güncelleme: 21.11.2020 00:36
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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