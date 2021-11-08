Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi... - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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